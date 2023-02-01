Общество

Работу указа о частичной мобилизации прокомментировал Дмитрий Шахов

Работу указа о частичной мобилизации прокомментировал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Федеральный закон о мобилизации, который действует в Российской Федерации, обязывает президента издать такой указ и не возлагает на него обязанности по отмене. Потому что он, помимо мобилизации граждан, регулирует еще много вопросов. Например, то, что этим указом установлено продление всех воинских контрактов по военной службе на неопределенное время до окончания мобилизации. Говорить о том, что он должен быть отменен – это досужие разговоры. Они, наверное, распускаются теми, кто и закона о мобилизации не читал», – сказал Дмитрий Шахов.

Омбудсмен обратил внимание на то, что документ регулирует и другие сферы правоотношений.

«Это достаточно комплексный нормативный документ, регулирующий другие сферы правоотношений, существующих в армии. Его отмена повлекла бы к необходимости издания еще отдельных указов по каждой сфере, что, наверное, нецелесообразно», – отметил он.