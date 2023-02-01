Общество

ВЦИОМ: Почти 70% волгоградцев не поддерживают переименование города в Сталинград

Две трети опрошенных волгоградцев высказались против возвращения городу прежнего названия. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения по результатам опроса об отношении жителей Волгограда к переименованию города в Сталинград. Опрос проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Результаты опроса показывают, что жители города скорее не поддерживают эту инициативу (67%).

По их мнению, переименование приведет к большим финансовым затратам (21% от всех опрошенных), не имеет смысла (12%) либо вредно, так как «не нужно жить прошлым» (11%).

Предложение вернуть Волгограду прежнее название нашло поддержку у каждого четвертого опрошенного жителя города (26%). В числе главных мотивов поддержки — «это наша история» (14% от всех опрошенных) и «память о подвиге народа в Великой Отечественной войне» (12%).