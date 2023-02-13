Общество

Мишустин предложил выбрать объекты инфраструктуры в регионах для досрочного строительства

Правительству РФ необходимо совместно с регионами отобрать приоритетные объекты инфраструктуры, которые возможно построить досрочно в 2023 году или до конца первого квартала 2024 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам во вторник.

«Нам необходимо совместно с регионами отобрать приоритетные объекты, которые мы готовы построить досрочно в текущем году и до конца первого квартала следующего. Это и социальные, транспортные, другие сооружения, которые позволяют в первую очередь повысить комфорт для наших граждан», - передает его слова РИА Новости.

Премьер напомнил, что опережающее финансирование строительства инфраструктуры было одной из главных задач, которые президент Владимир Путин озвучил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря.