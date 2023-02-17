Общество

Борис Елкин поблагодарил дорожников за борьбу с последствиями снегопада

Искренние слова благодарности дорожным рабочим, которые на протяжении суток боролись с последствиями снегопада в Пскове, выразил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин

«Во время такого снегопада основной задачей стоит грамотное распределение техники, когда основные улицы убраны - техника перемещается на второстепенные (с более низкой интенсивностью), однако в это время магистральные опять заметены. Снег шел очень интенсивно, но подрядные организации ГБУ "ПсковАвтодор" и ООО "СитиИнвестГрупп" справились с задачами», - отметил глава города.

Борис Елкин напомнил, что снег был тяжелым, поскольку температура находилась около ноля. Поэтому отдельную благодарность глава города выразил тем, кто с лопатами в руках очищал остановочные комплексы, мосты, лестницы и узкие тротуары.

«Основные претензии касались дворов. Я неоднократно говорил, что управляющую компанию выбираете только вы и вам делать выводы: оставаться с УК, которая сидит сложа руки, или нет», - добавил Борис Елкин.