Александр Борисов: Сегодня мы вспоминаем и чтим тех, кому обязаны мирным небом

Руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Сегодня мы вспоминаем и чтим тех, кому обязаны мирным небом, возможностью жить, трудиться и воспитывать детей! Мы преклоняемся перед подвигами наших братьев, отцов, дедов и прадедов, их мужеством и доблестью. Память об их подвигах навсегда сохранится в наших сердцах. Мы с трепетом передаём и будем передавать ее следующим поколениям. Это история нашей страны, которая даёт нам силы и мотивацию для новых достижений», – подчеркнул Александр Борисов.