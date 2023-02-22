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Общество

Александр Борисов: Сегодня мы вспоминаем и чтим тех, кому обязаны мирным небом

23.02.2023 11:01|Псков

Руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Сегодня мы вспоминаем и чтим тех, кому обязаны мирным небом, возможностью жить, трудиться и воспитывать детей! Мы преклоняемся перед подвигами наших братьев, отцов, дедов и прадедов, их мужеством и доблестью. Память об их подвигах навсегда сохранится в наших сердцах. Мы с трепетом передаём и будем передавать ее следующим поколениям. Это история нашей страны, которая даёт нам силы и мотивацию для новых достижений», – подчеркнул Александр Борисов.
 
Пресс-портрет
Борисов Александр Александрович Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме
Теги: #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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