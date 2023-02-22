Общество

В России снизилась смертность от болезней сердца

Показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России стали одними из самых низких в истории, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Выйдя из пандемических угроз, мы тоже получили блестящий результат по снижению смертности - имеем сегодня одни из самых низких показателей в целом по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», - сказал Мурашко на форуме »Медицина, доступная каждому».

Он отметил, что в рамках реализации проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями интегрируются новые подходы оказания медицинской помощи, а сама помощь, в том числе хирургическая, становится ближе к пациентам, пишут РИА Новости.