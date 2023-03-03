Общество

Финансирование расходов на школьное питание изменят в Пскове

Изменения в положение о финансировании расходов на питание учащихся псковских школ согласовали депутаты Псковской городской Думы. Об этом с очередной сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 3 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Питание для учеников начальной школы остается по-прежнему бесплатным для родителей. Оно финансируется за бюджетный счет и составит следующие суммы:

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - 123,56 рубля в день на одного обучающегося;

обучающиеся из малоимущей семьи - 113,56 рубля в день;

обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и из малоимущих семей - 73,56 рубля в день.

Денежная компенсация питания школьникам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому, устанавливается в размере 64,5 рублей за каждый учебный день нахождения ребенка на обучении на дому (из бюджета города - 14,5 рублей, из бюджета области - 50 рублей).

На сессии присутствовал 21 депутат из 25, изменения поддержали 20 из них, один человек воздержался.