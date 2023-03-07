Общество

Псковский губернатор поздравил жительниц региона с 8 Марта

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства.

Михаил Ведерников. Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«В этот день вам посвящены многочисленные слова признательности, благодарности и уважения. С вами связаны самые трепетные и прекрасные чувства - любовь, доброта, милосердие и чуткость. Вы дарите нам счастье быть любимыми и любящими отцами, мужьями и сыновьями, возможность вместе с вами строить будущее для своих семей и для всей нашей страны. Многие яркие перемены и позитивные достижения в нашей жизни - во многом благодаря вашему участию, умению воодушевить, неравнодушию, ответственности, способности организовать и выстроить работу», - отметил он.

«Спасибо за ваши поддержку и терпение, мудрость и сопереживание. Пусть каждый новый день дарит вам счастье и любовь! С праздником, наши дорогие, милые, любимые!» - добавил Михаил Ведерников.