Две экспедиции по Псковской области стали победителями проекта «Открываем Россию заново»

Две экспедиции по Псковской области стали победителями первой волны отбора проекта «Открываем Россию заново». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Завершился первый этап отбора межуниверситетской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново», которая реализуется НИУ ВШЭ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» и программой «Больше, чем путешествие». Экспертный совет утвердил 47 заявок, в число победителей вошли 17 вузов и 23 организации. Всего в первой волне конкурсного отбора заявителями стали 113 вузов и 47 организаций — коммерческих и некоммерческих, фондов, ассоциаций, государственных учреждений, институтов развития из 62 регионов страны.
Экспедиции пройдут с апреля по июль 2023 года и охватят 41 регион страны. В Псковской области будут реализованы экспедиции «Открываем Россию заново» и «Кружки робототехники — точки роста инженеров будущего».
Участвуя в проекте, студенты получают возможность проявить свои профессиональные компетенции, отправиться в экспедицию для работы над реальными задачами развития российских регионов, а региональные команды − получить поддержку лучших молодых специалистов страны. Программа включает мероприятия широкого тематического спектра с акцентами на социальной и культурной сферах, сфере образования, экологии, урбанистики, а также технологий и развития территорий.
Экспедиция «Открываем Россию заново», заявленная фондом инвестиционного развития Псковской области, будет реализована в рамках исполнения поручения президента РФ — разработать механизмы комплексного подхода по созданию привлекательных условия для переселения и закрепления населения на сельских территориях.
Псковская область была определена как регион для апробации подобных механизмов. Участники проекта проведут собственную оценку и разработают предложения по развитию территории исторического поселения «Пушкиногорье», которое неразрывно связано с именем Александра Пушкина и находится недалеко от его родового имения. Здесь находится и могила великого русского поэта. В рамках экспедиции студенты изучат возможности и потенциал территории, выявят векторы ее развития с точки зрения молодежи, оценят возможные ниши для развития малого предпринимательства и инвестиционных проектов, которые могут оказать позитивное влияние на развитие экономики региона.
Команда экспедиции «Кружки робототехники — точки роста инженеров будущего» займется формированием «робототехнических паспортов» районов области, а также проведением мастер-классов и районных фестивалей робототехники. Одной из важных составляющих кружковой деятельности являются итоговые соревнования, турниры, фестивали. Дети посещают кружки добровольно, классических оценок в кружках нет — и соревнования являются практически единственным способом оценить эффективность обучения, а также служат хорошим стимулом для ребят. Ученики в сельских школах, как и школьники из малых городов, зачастую отрезаны от соревновательной инфраструктуры. Концепция экспедиции, заявленной Центром развития кадрового потенциала, ставит цель — решить эту проблему в Псковской области.
В этом году экспедиции разделены на три номинации: «Шаг за порог» — краткосрочные экспедиции в регион заявителя, «Большое приключение» — среднесрочные экспедиции сроком до 14 дней в любой из регионов страны, а также «Путешествие за мечтой» — длительные экспедиции межуниверситетских команд продолжительностью до 21 дня.
В этом сезоне расширится и образовательная программа проекта. Организаторы планируют серию тренингов с каждой из команд до экспедиции — участников познакомят с экспедиционным форматом работы, подскажут, как правильно освещать экспедицию, а также помогут познакомиться друг с другом и подготовиться к выезду. После завершения экспедиции также намечен ряд мероприятий — помимо доработки экспедиционного продукта участников ждут встречи с рефлексией о работе, конкурс результатов экспедиций и итоговый форум сезона с награждением лучших команд и партнеров.