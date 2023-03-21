Общество

Российская вакцина от нескольких видов рака прошла третью фазу испытаний

Российская вакцина от нескольких видов рака прошла третью фазу испытаний. Специалисты компаний «Нанолек» и «Комбиотех» совместно создали вакцину, которая на 90% снижает риски заболеть некоторыми видами рака.

Вакцина направлена на профилактику заражения вирусом папилломы человека, который вызывает рак репродуктивной системы у мужчин и женщин. Как уверяют сами разработчики, препарат показывает эффективность в 90% случаях, пишет RuNews24.

Это первый отечественный препарат от ВПЧ. Ожидается, что стоить он будет дешевле импортных аналогов. Например, сегодня «Гардасил» или «Церварикс» продаются в аптеках страны по стоимости в несколько десятков тысяч рублей.

Пока препарат прошел третью фазу клинических исследований с участием взрослых. Официальные результаты будут опубликованы в апреле.