Общество

Профессор Карнеев потерял сознание в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Глава Школы Востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев упал в обморок в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Об этом в своем Telegram-канале написал телеведущий.

Фото: скриншот программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Профессор рухнул на пол прямо посреди оживленной беседы приглашенных экспертов. Гости передачи и Владимир Соловьев сразу же вызвали медиков, а пока те ехали, попытались оказать ему первую помощь.

Отмечается, что обморок был кратковременным. После осмотра врачей Карнеев отправился домой. Сейчас с ним все в порядке.