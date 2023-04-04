Общество

«Дело вкуса»: Как формируются гастрономические тренды? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дело вкуса», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 4 апреля. Это цикл программ, в рамках которого ведущая Анна Машкова будет рассказывать радиослушателям свежие гастрономические новости и обсуждать с экспертами актуальные вопросы развития сферы общественного питания.

Гостем первого выпуска стал член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России, общественный деятель Андрей Филатов, а речь пошла об актуальных гастрономических трендах. Как выглядело меню заведений общепита образца 1990-2000-х годов и что предлагают псковские рестораны сегодня? Как формируются гастрономические тренды? Что делать, если твой дедушка очень хочет кушать, вы зашли в ближайший ресторан в центре города, а там - фуагра, севиче и дефлопе? Какое блюдо может стать популярным среди псковичей в 2023-2024 году?

Добавим, гастрономические новости в рамках проекта «Дело вкуса» будут выходить каждый вторник, а большая версия программы — каждый первый вторник месяца.