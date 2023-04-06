Общество

Следователей наградили в псковском управлении МВД России

Церемония награждения группы сотрудников, приуроченная к 60-летию со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России, состоялась в УМВД России по Псковской области 6 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

На торжественном мероприятии к собравшимся с поздравлениями обратились начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников и заместитель руководителя аппарата правительства Псковской области Дмитрий Иванов.

Алексей Овсянников, в частности, подчеркнул, что органы следствия занимают одну из ключевых позиций в правоохранительной системе Российской Федерации. Работа следствия является венцом кропотливого труда многих полицейских служб и подразделений, отметил он. В УМВД России по Псковской области на сегодняшний день около 75% сотрудников следственных подразделений составляют женщины, которые «ничуть не уступают мужчинам в профессионализме, выдержке, самоотдаче и разделяют с ними все тяготы службы».

Особые слова благодарности адресовали ветеранам следственных органов. «Они являются ориентиром и достойным примером для молодёжи, которая продолжает и умножает заложенные ими славные традиции. Честность, принципиальность, объективность, строгое соблюдение закона всегда были нравственной и профессиональной основой работы следователя», - сказал Алексей Овсянников.

Заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области подполковник полиции Александр Збарашевский огласил праздничные приказы. Награды личному составу вручил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

За высокие показатели в служебной деятельности, образцовое выполнение служебного долга приказами министра внутренних дел РФ медалью МВД России «За доблесть в службе» награждены заместитель начальника отдела – начальник следственного отделения ОМВД России по Гдовскому району подполковник юстиции Павел Кубчак и начальник отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД подполковник юстиции Юрий Сафронов.

Почетной грамоты МВД России удостоена заместитель начальника следственного отдела МО МВД России «Дедовичский» подполковник юстиции Марина Алексеева. Благодарность министра внутренних дел Российской Федерации объявлена майору юстиции заместителю начальника следственного отдела ОМВД России по Псковскому району Екатерине Леушиной.

Благодарность заместителя министра внутренних дел РФ объявлена также подполковнику юстиции Марии Владимировой, старшему следователю по особо важным делам Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Псковской области, майору юстиции Елене Саянской, старшему следователю Следственного управления УМВД России по Псковской области.

Ценным подарком награждены подполковник юстиции Артур Геворкян, заместитель начальника следственного управления – начальник следственной части по расследованию организованной преступной деятельности (на правах управления) Следственного управления УМВД России по Псковской области, подполковник юстиции Сергей Степанов, старший следователь отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Следственного управления УМВД России по городу Пскову.

За активное участие в ветеранском движении, героико-патриотическом воспитании граждан и личного состава органов внутренних дел, оказание помощи в выполнении возложенных на МВД России задач почетной грамотой УМВД России по Псковской области награжден подполковник юстиции в отставке Сергей Голубев, председатель совета ветеранов Следственного управления УМВД России по Псковской области.

Благодарственное письмо правительства Псковской области заместитель руководителя аппарата Правительства Псковской области Дмитрий Иванов вручил старшему лейтенанту юстиции Анне Яковлевой, старшему следователю Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД. Ценным подарком поощрена подполковник юстиции Светлана Антипова, заместитель начальника организационно-зонального отдела Следственного управления УМВД.

Затем с ответным словом выступил заместитель начальника УМВД России по Псковской области – начальник Следственного управления полковник юстиции Максим Гайдуков. «Отметим, что участники встречи поздравили Максима Александровича еще и с Днем его рождения», - рассказали в ведомстве.

По окончании начальник управления генерал-майор полиции Алексей Овсянников поздравил виновников торжества и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений в службе.