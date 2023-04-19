Общество

Справороссы предложили на федеральном уровне отменить транспортный налог для участников СВО

Депутаты фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» направили на заключение в правительство законопроект об отмене транспортного налога для участников военной операции на Украине. В случае если у них на иждивении трое и более несовершеннолетних детей, их также предлагается освободить от уплаты налога на легковые автомобили и автобусы вне зависимости от мощности двигателя.

В пояснительной записке уточняется, что такая льгота уже установлена в нескольких регионах, но на федеральном уровне она не предусмотрена, сообщает ТАСС.

Согласно проекту закона, участников военной операции освободят от уплаты транспортного налога «в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, моторных лодок с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил включительно, мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 35 лошадиных сил включительно».

Напомним, в Псковской области от уплаты транспортного налога уже освободили участвующих в спецоперации военнослужащих-контрактников и мобилизованных граждан, а затем участвующих в СВО росгвардейцев и полицейских.

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