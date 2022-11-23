Общество

Участвующих в СВО контрактников в Псковской области освободили от транспортного налога

Изменения в региональный закон о льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области приняли в двух чтениях депутаты областного Собрания на сессии 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предлагается освободить от уплаты транспортного налога военнослужащих, проходящих или проходивших военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту, при условии их участия в специальной военной операции или супругов таких военнослужащих за один легковой автомобиль за налоговые периоды 2021 и 2022 годов.

Также проектом закона предлагается уточнить действующую норму о предоставлении льготы по транспортному налогу для мобилизованных граждан или их супругов за налоговый период 2022 года.

За период с октября по 18 ноября 2022 г. призывной комиссией по мобилизации Псковской области отменены решения призывных комиссий по мобилизации в отношении 44 граждан. Принятие таких решений влечет увольнение граждан с военной службы и их возвращение домой.

Учитывая указанные обстоятельства, проектом закона предусматривается освобождение от транспортного налога за налоговый период 2022 года только для мобилизованных, участвующих в специальной военной операции, или супругов таких граждан.

Соответственно мобилизованные граждане, не участвовавшие в специальной военной операции, не будут освобождены от уплаты транспортного налога за налоговый период 2022 года. При этом право на освобождение от транспортного налога за налоговый период 2021 года за ними или за их супругами сохраняется.

«Дважды фракция выходила с проектом закона о льготах на транспортный налог для заслуженных категорий граждан, среди них были ветераны боевых действий. Если мы еще раз внесем этот законопроект, есть шанс, что изыщет регион возможность его поддержать?» - спросил лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» в региональном парламенте Олег Брячак.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев отметил, что решение по принятию того или иного закона - компетенция областного Собрания. По его словам, необходимо смотреть конкретно законопроект, чтобы произвели его оценку.