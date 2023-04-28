Общество

План реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин утвердил кабмин

По данным Минтруда, 53,5% населения России — женщины. Для их поддержки в нашей стране принята Национальная стратегия действий, первый этап которой закончился в 2022 году. С этого года реализуется новый этап, рассчитанный до 2030 года. Подготовленный план реализации стратегии кабмин опубликовал на интернет-портале правовой информации 2 мая.

План реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин содержит конкретные рекомендации министерствам и ведомствам, какие мероприятия и в какие сроки необходимо провести. Также в документе установлены сроки отчета о проделанной работе. Например, ответственный за план Минтруд должен отчитываться каждый год не позднее 30 апреля, пишет «Парламентская газета».

Согласно плану, государство будет помогать женщинам сразу по нескольким направлениям: стимулировать рождаемость, поддерживать мам с детьми, способствовать особым условиям труда семейным работникам. Отдельное внимание уделят женщинам в трудной жизненной ситуации. Также женщин планируют активнее вовлекать в экономическую, политическую и социальную жизнь.

Напомним, второй этап стратегии утвердили еще в январе, он рассчитан до 2030 года. Как сказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, новый документ «учитывает опыт реализации предыдущей стратегии, текущие экономические, политические и социальные реалии».

Особое внимание в новой стратегии уделили вопросам репродуктивного здоровья женщин. Ранее, в апреле, в Совете Федерации сообщили, что частота бесплодия в браке в России сегодня составляет 17,5%, это более 4,5 миллиона супружеских пар.

План реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин включает комплекс мер по повышению рождаемости. Например, в 2023-2026 годах по всей стране планируют открыть школы репродуктивного здоровья, где расскажут, как подготовиться к материнству.

Также в 2023-2026 годах в России обещают повысить доступность медпомощи женщинам, в том числе в сфере репродуктивного здоровья, независимо от их места проживания. Для этого высококлассные врачи доедут до самых отдаленных деревень и сел.

Кроме того, в сентябре 2023 года планируют обновить рекомендации по клиническому прерыванию беременности. В них, в частности, включат информацию о вреде таких процедур для женского здоровья.

По данным Минтруда, среди всех работников России 48,6% — это женщины. План реализации Национальной стратегии действий предусматривает комплекс мер по поддержке мам в декрете и работающих мам.

Так, в 2023-2024 годах продолжатся программы дополнительного обучения и переобучения женщин с детьми дошкольного возраста, чтобы повысить конкурентоспособность таких специалистов на рынке.

Также в 2023-2026 годах планируют разработать дополнительные меры поддержки «работников с семейными обязанностями». Кроме того, обещано, что предприятия, которые уже помогают таким сотрудникам, получат поддержку.

Ранее, в январе, вопрос обсудили на круглом столе в Госдуме. В частности, прозвучало предложение — предоставлять налоговые и арендные льготы компаниям, которые преимущественно берут на работу женщин с детьми.

Займутся власти и совершенствованием системы защиты трудовых прав женщин. Например, по мнению участников круглого стола, в законодательстве необходимо закрепить норму о равной зарплате женщин с мужчинами. Пока же, по данным Минтруда, этот разрыв составляет 28 процентов.

Как отметила Галина Карелова, главная цель Национальной стратегии действий в интересах женщин — создание равных возможностей для мужчин и женщин во всех сферах жизни общества. «Для этого в том числе необходимо повышать уровень финансовой, цифровой и инвестиционной грамотности, а также формировать компетенции для цифровой экономики у женщин и расширять их участие в высокотехнологичных и наукоемких отраслях», — подчеркнула вице-спикер Совета Федерации.

В планах кабмина на 2023-2026 годы уделить особое внимание профориентации девочек и женщин на образование и занятость по техническим специальностям. Кроме того, в правительстве намерены увеличить вовлеченность женщин в научную деятельность. Для этого, например, талантливым девушкам — победителям олимпиад обещаны гранты на реализацию своих проектов.

По словам Галины Кареловой, в новой стратегии и плане ее реализации учтены и предложения Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации. «Среди них: международные конкурсы лучших женских предпринимательских проектов на площадках БРИКС, АТЭС и других, мероприятия, направленные на вовлечение женщин в научно-исследовательскую и просветительскую деятельность, а также конкурс по выявлению лучших корпоративных программ по развитию женского лидерства», — рассказала вице-спикер.

Большой блок мероприятий плана касается поддержки женщин в трудной жизненной ситуации. Например, в ближайшее время в России обещают расширить сеть семейных многофункциональных центров для помощи женщинам с детьми.

Помощь также обещана женщинам и девочкам, подвергшимся жестокому обращению, особое внимание уделят вопросам профилактики жестокого обращения с пожилыми людьми.

Кроме того, запланировано совершенствование системы ресоциализации женщин, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе системы дополнительного образования женщин в тюрьмах и СИЗО.