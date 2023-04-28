Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Первомай в Псковской области
«Опальное» время
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
построй дом своей мечты
Защита для псковских предпринимателей
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
«Истфакт» Два капитана
Господин Рейтингомер
кто придет работать в больницы региона?
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Топ учебных заведений
перерасчет платы за СОИ
Оазис здоровья под Псковом
маршруты силы
девять лет за подснежники
 
 
 
ещё Общество 28.04.2023 11:310 Псковичам напомнили о возможности записать ребенка в первый класс на «Госуслугах» 04.05.2023 11:240 Представители ЛДПР проверили школьные столовые в Пскове 04.05.2023 11:160 Место встречи: улица Мирная 04.05.2023 10:370 Борис Елкин сохранил второе место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО 04.05.2023 10:320 Сезонная ярмарка для садоводов и огородников откроется в Пскове 5 мая 04.05.2023 10:060 Самыми «вредными» коллегами россияне назвали бухгалтеров и программистов
 
 
 
Самое популярное 27.04.2023 09:061 Блогера Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов 02.05.2023 10:310 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Печорском районе 03.05.2023 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 27.04.2023 09:381 Установлена причина пожара в трехэтажном доме на улице Свердлова в Пскове 02.05.2023 07:380 День памяти блаженной Матроны Московской отмечают православные
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

План реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин утвердил кабмин

04.05.2023 08:35|ПсковКомментариев: 0

По данным Минтруда, 53,5% населения России — женщины. Для их поддержки в нашей стране принята Национальная стратегия действий, первый этап которой закончился в 2022 году. С этого года реализуется новый этап, рассчитанный до 2030 года. Подготовленный план реализации стратегии кабмин опубликовал на интернет-портале правовой информации 2 мая. 

План реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин содержит конкретные рекомендации министерствам и ведомствам, какие мероприятия и в какие сроки необходимо провести. Также в документе установлены сроки отчета о проделанной работе. Например, ответственный за план Минтруд должен отчитываться каждый год не позднее 30 апреля, пишет «Парламентская газета».

Согласно плану, государство будет помогать женщинам сразу по нескольким направлениям: стимулировать рождаемость, поддерживать мам с детьми, способствовать особым условиям труда семейным работникам. Отдельное внимание уделят женщинам в трудной жизненной ситуации. Также женщин планируют активнее вовлекать в экономическую, политическую и социальную жизнь.

Напомним, второй этап стратегии утвердили еще в январе, он рассчитан до 2030 года. Как сказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, новый документ «учитывает опыт реализации предыдущей стратегии, текущие экономические, политические и социальные реалии».

Особое внимание в новой стратегии уделили вопросам репродуктивного здоровья женщин. Ранее, в апреле, в Совете Федерации сообщили, что частота бесплодия в браке в России сегодня составляет 17,5%, это более 4,5 миллиона супружеских пар.

План реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин включает комплекс мер по повышению рождаемости. Например, в 2023-2026 годах по всей стране планируют открыть школы репродуктивного здоровья, где расскажут, как подготовиться к материнству.

Также в 2023-2026 годах в России обещают повысить доступность медпомощи женщинам, в том числе в сфере репродуктивного здоровья, независимо от их места проживания. Для этого высококлассные врачи доедут до самых отдаленных деревень и сел.

Кроме того, в сентябре 2023 года планируют обновить рекомендации по клиническому прерыванию беременности. В них, в частности, включат информацию о вреде таких процедур для женского здоровья.

По данным Минтруда, среди всех работников России 48,6% — это женщины. План реализации Национальной стратегии действий предусматривает комплекс мер по поддержке мам в декрете и работающих мам.

Так, в 2023-2024 годах продолжатся программы дополнительного обучения и переобучения женщин с детьми дошкольного возраста, чтобы повысить конкурентоспособность таких специалистов на рынке.

Также в 2023-2026 годах планируют разработать дополнительные меры поддержки «работников с семейными обязанностями». Кроме того, обещано, что предприятия, которые уже помогают таким сотрудникам, получат поддержку.

Ранее, в январе, вопрос обсудили на круглом столе в Госдуме. В частности, прозвучало предложение — предоставлять налоговые и арендные льготы компаниям, которые преимущественно берут на работу женщин с детьми.

Займутся власти и совершенствованием системы защиты трудовых прав женщин. Например, по мнению участников круглого стола, в законодательстве необходимо закрепить норму о равной зарплате женщин с мужчинами. Пока же, по данным Минтруда, этот разрыв составляет 28 процентов.

Как отметила Галина Карелова, главная цель Национальной стратегии действий в интересах женщин — создание равных возможностей для мужчин и женщин во всех сферах жизни общества. «Для этого в том числе необходимо повышать уровень финансовой, цифровой и инвестиционной грамотности, а также формировать компетенции для цифровой экономики у женщин и расширять их участие в высокотехнологичных и наукоемких отраслях», — подчеркнула вице-спикер Совета Федерации.

В планах кабмина на 2023-2026 годы уделить особое внимание профориентации девочек и женщин на образование и занятость по техническим специальностям. Кроме того, в правительстве намерены увеличить вовлеченность женщин в научную деятельность. Для этого, например, талантливым девушкам — победителям олимпиад обещаны гранты на реализацию своих проектов.

По словам Галины Кареловой, в новой стратегии и плане ее реализации учтены и предложения Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации. «Среди них: международные конкурсы лучших женских предпринимательских проектов на площадках БРИКС, АТЭС и других, мероприятия, направленные на вовлечение женщин в научно-исследовательскую и просветительскую деятельность, а также конкурс по выявлению лучших корпоративных программ по развитию женского лидерства», — рассказала вице-спикер.

Большой блок мероприятий плана касается поддержки женщин в трудной жизненной ситуации. Например, в ближайшее время в России обещают расширить сеть семейных многофункциональных центров для помощи женщинам с детьми.

Помощь также обещана женщинам и девочкам, подвергшимся жестокому обращению, особое внимание уделят вопросам профилактики жестокого обращения с пожилыми людьми.

Кроме того, запланировано совершенствование системы ресоциализации женщин, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе системы дополнительного образования женщин в тюрьмах и СИЗО.

Теги: #Россия #женщины
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 137 человек
04.05.2023, 11:460 Мобилизованные граждане могут взять кредитные каникулы «задним числом» 04.05.2023, 11:320 Банки начали поднимать ставки по ипотеке 04.05.2023, 11:240 Представители ЛДПР проверили школьные столовые в Пскове 04.05.2023, 11:160 Место встречи: улица Мирная
04.05.2023, 11:100 «Три мудреца»: Назад в СССР - стоит ли возвращать прошлое? 04.05.2023, 11:010 В Госдуме предложили вернуть программу туристического кешбэка 04.05.2023, 10:510 Велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Пскове 04.05.2023, 10:370 Борис Елкин сохранил второе место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО
04.05.2023, 10:320 Сезонная ярмарка для садоводов и огородников откроется в Пскове 5 мая 04.05.2023, 10:220 Древние керамиды обнаружили в центре Пскова 04.05.2023, 10:140 «Коммунальный ликбез»: Как сделать город комфортнее? 04.05.2023, 10:060 Самыми «вредными» коллегами россияне назвали бухгалтеров и программистов
04.05.2023, 09:500 Нужна ли лицензия на обучение по охране труда, объяснили эксперты 04.05.2023, 09:400 Совет по делам инвалидов образовали при правительстве Псковской области 04.05.2023, 09:300 Люди в поиске 04.05.2023, 09:250 Уровень безработицы в России в марте сохранил исторический минимум
04.05.2023, 09:150 Авиакомпании отменили часть рейсов по России из-за сокращения господдержки 04.05.2023, 09:000 Четыре минометные мины нашли в Опочке 04.05.2023, 08:470 Сетям фастфуда в России предложили запретить делать акции для привлечения клиентов 04.05.2023, 08:350 План реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин утвердил кабмин
04.05.2023, 08:230 Эксперт предостерег от неправильного поведения при застревании лифта 04.05.2023, 08:130 Россиянку заподозрили в организации заказного убийства дочери из-за квартиры 04.05.2023, 08:000 В Рослесхозе опровергли эффективность сжигания сухой травы для уничтожения клещей 04.05.2023, 07:450 Тестовые занятия начались в Центре военно-спортивной подготовки Псковской области
04.05.2023, 07:200 Российские кнопочные телефоны по продажам опередили импортные 04.05.2023, 07:010 Дожди со снегом прогнозируются в Псковской области 03.05.2023, 22:315 В Псковской области запретят запуск гражданских беспилотников с 5 мая 03.05.2023, 22:002 Владельцам охолощенного оружия напомнили о необходимости поставить его на учет
03.05.2023, 21:500 Псковичей приглашают на семинар, посвящённый митрополиту Иоанну 03.05.2023, 21:400 Первые случаи заражения клещевым энцефалитом выявили в России в этом году 03.05.2023, 21:212 С 14 мая открывается движение автобусов по маршруту 989 «Псков - Таллин» 03.05.2023, 21:200 Курсанты привели в порядок братские захоронения в районе салотопки
03.05.2023, 21:000 Псковские пенсионеры могут принять участие в конкурсе по изучению компьютерной грамотности 03.05.2023, 20:400 Приставы посетили тружеников тыла в Великолукском районе в преддверии Дня Победы 03.05.2023, 20:313 Воспитанники интернатных учреждений создали буктрейлер в Пушкинских Горах 03.05.2023, 20:200 Судьбу псковских часовен обсудят в храме Александра Невского
03.05.2023, 20:090 Студенты псковского колледжа искусств выступили на «Культурных выходных» в Острове 03.05.2023, 20:000 Новая контейнерная площадка появилась в псковской деревне Макарино 03.05.2023, 19:400 Олимпиада по ментальной арифметике в четвертый раз состоялась в Пскове 03.05.2023, 19:310 Сигнал тревоги
03.05.2023, 19:280 Псковская область присоединилась к Всероссийскому кинопроекту «Герои войны - Герои спорта» 03.05.2023, 19:200 Россиянам рассказали о самой опасной посуде для шашлыка 03.05.2023, 19:110 Ход капремонта на трех объектах проверила инженер в Великих Луках 03.05.2023, 19:001 Героям России ежемесячная выплата теперь оформляется беззаявительно - СФР
03.05.2023, 18:450 Осужденные приняли участие в наведении порядка в Великих Луках 03.05.2023, 18:390 Аквапарк «Акваполис» отметил семилетие 03.05.2023, 18:270 Причины суицидального поведения детей обсудили с учителями в Пскове 03.05.2023, 18:152 Каждый двадцатый житель Псковской области готов работать по вахте - опрос
03.05.2023, 18:001 Заявки на участие в форуме «Ладога 2023» принимают от псковской молодежи 03.05.2023, 17:543 В Псковскую городскую поликлинику за год трудоустроились 17 молодых специалистов 03.05.2023, 17:510 Полуфинал «Мисс и Миссис Великие Луки» пройдет 7 мая 03.05.2023, 17:500 «Псковмясопром» о производстве и качестве товара
03.05.2023, 17:451 Подозреваемых в убийстве двух аниматоров задержали в Краснодарском крае 03.05.2023, 17:430 Движение транспорта ограничат на улице Дьяконова в Великих Луках 03.05.2023, 17:400 Одну группу детсада в Псковской области закрыли из-за распространения гриппа и ОРВИ 03.05.2023, 17:320 Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Псковской области
03.05.2023, 17:263 Названа предварительная дата окончания отопительного сезона в Пскове 03.05.2023, 17:190 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 3 мая 03.05.2023, 17:150 Заболеваемость коронавирусом в Псковской области выше уровня по РФ почти на 30% 03.05.2023, 17:090 Игорь Сурин о спортивной карьере, незабываемых встречах и профессиональном футболе в Пскове
03.05.2023, 17:080 Первые делегации участников третьего международного похода «Наследие» прибыли в Псковскую область 03.05.2023, 17:060 Участок улицы Германа в Пскове временно закроют для автотранспорта 4 мая 03.05.2023, 17:013 Почти половина организаций в Псковской области являются убыточными 03.05.2023, 16:520 Фотофакт: Град прошел в Пскове
03.05.2023, 16:481 «Письмо ветерану» в Пскове написали порядка 500 школьников 03.05.2023, 16:380 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась на 16% 03.05.2023, 16:310 Общественную территорию начали благоустраивать в Неелово 03.05.2023, 16:180 Житель Великого Новгорода отправится в колонию на шесть лет за сбыт наркотиков в Псковском районе
03.05.2023, 16:044 Алла Пугачева прилетела в Москву 03.05.2023, 15:580 Отпускные привилегии 03.05.2023, 15:560 Жилой дом сгорел в палкинской деревне в результате короткого замыкания на ЛЭП 03.05.2023, 15:430 Парад на День Победы в Москве не планируют отменять
03.05.2023, 15:410 Довериться или сомневаться: плюсы и минусы ДЭГ обсудили в эфире радио «ПЛН FM» 03.05.2023, 15:370 Некоторые категории граждан могут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 03.05.2023, 15:230 Великолучанин прокатил на капоте сотрудницу Росгвардии и попал под суд 03.05.2023, 15:114 Андрей Турчак впервые вошел в топ-15 ведущих политиков России
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru