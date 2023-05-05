Общество

Фотофакт: Тюльпаны распустились на полях в Псковском районе

Поля тюльпанов в Псковском районе сфотографировала глава района Наталья Федорова. Снимки она разместила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«Природная красота так завораживает! Не смогли проехать мимо, и правильно - после такой прогулки настроение сразу значительно улучшается (несмотря на вчерашний холод и проблемы). А еще больше радует, что эти поля тюльпанов выращиваются на территории одной из наших волостей. Догадываетесь, какой?» - обратилась к подписчикам Наталья Федорова.

Ранее сообщалось, что тюльпаны распустились в центре Пскова.