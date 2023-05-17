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Собачьи экскременты на полях приводят к аборту у коров - Псковская ветлаборатория

Наличие собачьих экскрементов на полях и лугах не только негативно влияет на качество кормовой травы и сена, но и представляет собой большую опасность, особенно для крупного рогатого скота. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной ветлаборатории.

Как объяснили специалисты, экскременты собак не являются органическим удобрением. «Органическим удобрением или навозом называют только фекалии сельскохозяйственных животных, имеющие характерный запах и консистенцию, получающиеся в процессе ферментативной и микробиологической переработки фуража и других кормов животного», - объяснили в ветлаборатории.

Опасность представляется в том, что в фекалиях собак могут присутствовать ооцисты Neospora caninum.

«Это внутриклеточный паразит, филогенетически близкий к возбудителю токсоплазмоза. Неоспорозом собаки заражаются при поедании абортплодов, мяса или субпродуктов больных животных. Паразиты длительное время могут сохраняться во внешней среде, в почве и в воде. У собак Neospora caninum развивается в эпителиальных клетках кишечника, во внешнюю среду паразит выводится с фекалиями. К неоспорозу восприимчивы многие виды жвачных: овцы, коровы, козы, лошади заражаются через воду и корм. Этот паразит у коров вызывает многие гинекологические патологии (аборты, мертворождения и постнатальную смертность телят)», - рассказали эксперты.

У крупного рогатого скота неоспороз передается трансплацентарно. В организм животного паразит проникает внутрь клеток различных органов и тканей. Единожды инвазированная корова может неоднократно заражать развивающийся плод. Если проникновение возбудителя в организм матери происходит в поздние сроки стельности, то рождаются клинически здоровые телята с латентной формой неоспороза. Во взрослом состоянии такой молодняк несет потенциальную опасность в виде массовых абортов при первой и второй беременности. Телята страдают нарушением координации, миокардитом, гепатитом, уточнили специалисты.

При патологоанатомическом вскрытии у телят наблюдается кровоизлияние в слизистых и под серозными оболочками, зернистая дистрофия почек и печени.

«Экономические потери в хозяйствах складываются из не получения ожидаемого приплода, повторного осеменения животных, затрат на постановку диагноза, снижения молочной продуктивности, заболевания животных. При подозрении на неоспороз абортированные плоды, мертворожденных телят рекомендуется подвергать гистологическому и иммунологическому исследованию, а у взрослого поголовья проводить серологические исследования, направленные на выявление специфических антител», - отметили в учреждении.

Существуют методы профилактики этого заболевания: