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Общество

Грозы и ливни прогнозируют синоптики на Северо-Западе

18.05.2023 09:01|ПсковКомментариев: 0

Грозы и ливни прогнозируют на Северо-Западе Европейской России.

Вот уже несколько дней на Русской равнине развивается мощное потепление – температура постоянно растет. В Москве, например, минувшие сутки стали самыми тёплыми с начала года: термометры показали +24°С, а это почти на 6°С выше климатической нормы, сообщает метеоцентр «Фобос».

Власть в атмосфере над Европейской Россией с конца минувшей недели удерживает мощный антициклон. Основное ядро этого очага располагается над севером региона, здесь меньше всего облаков и солнце наиболее активно прогревает приземный слой атмосферы. Сегодня потепление достигнет своего пика: почти на всей Русской равнине будет +20°С и выше.

В зону максимальной температурной аномалии попадёт и Москва. Уже утром в столице около +20°С, а на пике солнечного прогрева показания термометров достигнут отметки +26°С – это выше даже июльской нормы. Однако всё изменится в пятницу. В первой половине дня мегаполис затянут облака, пойдёт дождь. После полудня не исключена гроза и похолодает до +19°С.

«Увы, это неизбежная расплата за слишком хорошую погоду. Дело в том, что антициклон уже отжил своё и постепенно слабеет. С запада его начинают теснить фронты атлантических циклонов. Сегодня один такой фронтальный раздел сумеет пробиться на Северо-Запад России: облачность накроет территорию от Смоленска до Новой Земли. В приграничных с Белоруссией районах может прогреметь гроза», – отметили синоптики.

И до конца недели циклон сумеет вклиниться довольно глубоко на континент: преодолевая сопротивление очага высокого давления, он сместится на юго-восток. И постепенно в зоне влияния вихря окажутся центр России, а также Черноземье, Причерноморье и Кавказ.

В Москву циклон вернёт нормальную майскую погоду. Дождь, который начнётся в пятницу, в субботу прекратится. Но с воскресенья осадки возобновятся, а на термометрах будут те же +19…+21°С.

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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