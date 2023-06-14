Общество

Псковская пенсионерка разыскивает сына, который не приезжал к ней с 16 лет

Максима Никифорова 1985 года рождения разыскивает его мать в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Так сложились обстоятельства, что у нее не осталось никаких фотографий или документов, связанных с сыном. Все сгорело. Когда-то сын проживал в Порхове на улице Солнечной в доме 7, квартира 1. Потом в школе-интернате в Невеле. Он приезжал к матери, когда ему было 16 лет. Мама Антонина Васильевна уже очень старенькая, ей хочется найти Максима», – отметили создатели проекта.

Этот запрос прислала подписчица сообщества Алена Иванова. Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик в личных сообщениях группы.