Общество

Наталья Федорова: Школы будут качественно готовы к началу нового учебного года

Школы будут качественно готовы к началу нового учебного года. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова сообщила в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы понимаем, что дети должны учиться в хороших условиях, потому что будущее строится сейчас. Конечно, сейчас ведем работу по контролю проводимых работ. Конечно, в первую очередь, это те системы водоснабжения и канализирования, которые требуют ремонта, устранение предписаний по различным направлениям, это даже благоустройство. Меня очень радует, что мы с прошлого года целенаправленно стали выделять деньги на благоустройство, на спил старых деревьев, где-то на планировку территории и выравнивание. Это очень важно, где-то асфальт даже делаем. Особое внимание пищеблокам, эта программа у нас действует, мы также увеличиваем финансирование на нее. Школы будут готовы, качественно будут готовы к началу нового учебного года», – рассказала Наталья Федорова.

Глава района уточнила, что на данный момент на ремонт школ выделено 26 млн рублей из районного бюджета. Общий бюджет, включая федеральные средства, составляет порядка 62 млн рублей.