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Общество

Наталья Федорова: Школы будут качественно готовы к началу нового учебного года

21.06.2023 13:55|ПсковКомментариев: 0

Школы будут качественно готовы к началу нового учебного года. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова сообщила в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы понимаем, что дети должны учиться в хороших условиях, потому что будущее строится сейчас. Конечно, сейчас ведем работу по контролю проводимых работ. Конечно, в первую очередь, это те системы водоснабжения и канализирования, которые требуют ремонта, устранение предписаний по различным направлениям, это даже благоустройство. Меня очень радует, что мы с прошлого года целенаправленно стали выделять деньги на благоустройство, на спил старых деревьев, где-то на планировку территории и выравнивание. Это очень важно, где-то асфальт даже делаем. Особое внимание пищеблокам, эта программа у нас действует, мы также увеличиваем финансирование на нее. Школы будут готовы, качественно будут готовы к началу нового учебного года», – рассказала Наталья Федорова.

Глава района уточнила, что на данный момент на ремонт школ выделено 26 млн рублей из районного бюджета. Общий бюджет, включая федеральные средства, составляет порядка 62 млн рублей.

Пресс-портрет
Федорова Наталья Анатольевна глава Псковского района
Теги: #псковский район #школы
Источник: Псковская Лента Новостей
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