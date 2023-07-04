Общество

Псковские газовики обменялись опытом с коллегами из Республики Беларусь

Специалисты «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» провели встречу с делегацией УП «Витебскоблгаз». Компания является поставщиком природного газа и газораспределительной организацией на территории Витебской области Республики Беларусь, а также обеспечивает регион теплоснабжением, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Псков»

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников ознакомил гостей с основными направлениями деятельности газовых компаний, а также рассказал о задачах и ходе реализации социальной газификации в Псковской области.

Стороны обсудили вопросы тарифообразования и налогообложения в российском правовом поле, работу с дебиторской задолженностью, а также кадровую политику.

Кроме того, в ходе визита делегация УП «Витебскоблгаз» посетила Единый клиентский центр газовых компаний Псковской области, ознакомились с работой Службы по работе с клиентами, а также с особенностями и возможностями дистанционных электронных сервисов для физических и юридических лиц.