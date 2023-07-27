Общество

В Госдуме хотят добиться полного запрета вейпов в России

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев заявил, что России и всем странам постсоветского пространства следует добиваться полного запрета вейпов.

Парламентарий отметил, в Казахстане было принято решение о запрете продажи, импорта, экспорта и производства электронных сигарет, жидкостей и ароматизаторов к ним. По его мнению, и в России должны будут полностью запретить вейпы, сообщает РИА Новости.

Хамзаев подчеркнул, что ограничительные меры по реализации вейпов должны войти в повестку дня экономических союзов, в которых участвует Россия. Депутат считает, что это является вопросом здоровья и безопасности людей. Он особо отметил, что вейпы и другие электронные сигареты завозятся в Россию именно через соседние страны.

Ранее Хамзаев, являющийся лидер всероссийского движения «Трезвая Россия», заявил о том, что, так как из России ушли некоторые производители качественного алкоголя, оптовые поставщики стали заменять их контрафактом и сотрудничать с теневыми производителями.