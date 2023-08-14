Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Как не стать жертвой пикапа?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Тема нового выпуска - «Как не стать жертвой пикапа?». В этом вопросе ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова будут разбираться вместе с гостем студии — психологом Сергеем Калининым.

По каким «симптомам» можно вычислить пикаперов? Какие тактики и стратегии они используют для манипуляции и контроля над своими жертвами? Как не попасть в их ловушку? Можно ли построить отношения, если они начались с манипуляций? Можно ли пресечь пикап на законодательном уровне? Об этом и многом другом — в эфире.

Звоните в студию по телефону прямого эфира - 56 73 72. Первый дозвонившийся получит приз от редакции!

Трансляция завершена.