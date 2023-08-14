Общество

«Семейные ценности»: Как не стать жертвой пикапа? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Семейные ценности», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 августа. Тема нового выпуска - «Как не стать жертвой пикапа?». В этом вопросе ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова разбирались вместе с гостем студии — психологом Сергеем Калининым.

По каким «симптомам» можно вычислить пикаперов? Какие тактики и стратегии они используют для манипуляции и контроля над своими жертвами? Как не попасть в их ловушку? Можно ли построить отношения, если они начались с манипуляций? Можно ли пресечь пикап на законодательном уровне?