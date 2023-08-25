Общество

Псковская область подала 57 заявок на участие в программе по капремонту школ

Заявку на 57 образовательных учреждений подала Псковская область по программе капитального ремонта школ. Об этом врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас квоты годовые уже не такие. Ориентироваться, предварительно, можем на восемь школ в год. Нами подана заявка на 57 образовательных учреждений. Кто первый сделал проектно-сметную документацию, которая прошла экспертизу, наш внутренний мониторинг, тех мы и ставим первыми. Мы не опираемся на цифры и не судим, кому нужней. Понимаем — нужно всем. Будем двигаться поэтапно. Эти восемь школ — 907 млн рублей», - сказал Андрей Ермаков.

Примерная сумма на 57 объектов составила более 4 млрд.

«2024, 2025 и 2026 года точно для этих самых школ. Будем делать и стараться обновлять. Ожидаем, что включат и дошкольные и учреждения среднего профессионального образования», - заключил Андрей Ермаков.