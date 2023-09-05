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Политика

Сессия за 25 минут, «дружба между собой» и новая улица

07.09.2023 14:27|ПсковКомментариев: 0

После летних каникул Псковская городская Дума седьмого созыва собралась на очередную 14-ю сессию. Заседание прошло 7 сентября в здании Городского культурного центра, присутствовали 22 депутата из 25.

Основная повестка дня сессии включала 15 пунктов, среди них — вопрос об исполнении бюджета города за первое полугодие 2023 года, согласование установки в Пскове двух мемориальных досок и присвоение наименований городскому скверу и проектируемой улице. Заседание было недолгим, все вопросы депутатам удалось рассмотреть за 25 минут, все они поддержаны единогласно и без докладов. Подробнее о принятых на сессии решениях — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

 

Традиционно сессия началась с поздравления именинника. Председатель городской Думы Александр Гончаренко с наилучшими пожеланиями вручил цветы своему заместителю Ольге Федоровой.

Бюджетный блок

Первые вопросы в повестке дня сессии — внесение изменений в бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также вопрос об исполнении бюджета города Пскова за первое полугодие 2023 года.

Отметим, что в целом за полгода плановые назначения по доходам бюджета увеличились почти на 650 млн рублей. При этом за первое полугодие доходы бюджета были исполнены на 40,6% от запланированных годовых назначений и составили порядка 3 млрд рублей.

В общем объеме доходов городского бюджета налоговые доходы составили 29,9%, неналоговые — 2,8%, безвозмездные поступления — 67,3%.

Помимо этого, депутаты внесли изменения в решение Псковской городской Думы от 30 апреля 2015 года №1447 об оплате труда работников органов местного самоуправления, не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими. Согласно изменениям, с 1 октября 2023 года должностные оклады этих сотрудников проиндексируют на 5,5%.

Размер должностного оклада по первому квалификационному уровню в размере 5 453 рубля увеличен на 5,5% и составит с 1 октября 5 753 рубля. Аналогично увеличены должностные оклады по остальным квалификационным уровням. Средства на индексацию должностных окладов работников бюджетной сферы предусмотрены в бюджете города Пскова.

Также депутаты привели в соответствие с федеральными законами некоторые акты и постановления Псковской городской Думы.

Мемориальные доски поэту и графику

Сегодня депутаты также согласовали установку в Пскове двух новых мемориальных досок. Обе они появятся на фасаде дома №4 на улице Георгиевской (городская усадьба Н. А. Беклешова). Одна из них — мемориальная доска русскому поэту, директору Псковской губернской гимназии Александру Яхонтову.

Александр Яхонтов — известный русский поэт, переводчик, мемуарист, общественный деятель. Значимы его заслуги и как директора Псковской губернской гимназии. Александр Яхонтов вошел в историю образования как один из первых русских просветителей, благодаря которым на воспитание детей стали смотреть как на серьезную педагогическую работу.

Вторя мемориальная доска — русскому графику, художнику, основоположнику российской жанровой иллюстрации Александру Агину.

Александр Агин родился 11 Мая 1817 года в Новоржевском уезде Псковской губернии (современная Заборьевская волость). В 1827 году поступил в Псковскую мужскую классическую гимназию, которая в то время располагалась в Доме Беклешова. В 1839 году Александр Агин окончил Императорскую Академию художеств со званием учителя рисования.

Призванием Александра Агина оказалось иллюстрирование современной ему русской литературы. Главной его работой стали сто четыре иллюстрации к «Мёртвым душам» Николая Гоголя. Еще одна творческая удача - эскизы для барельефов, опоясывающие пьедестал памятника Ивана Крылова в Летнем саду в Санкт-Петербурге по заказу скульптора Петра Клодта.

Умер Александр Агин в 1875 году в поселке Качановка Черниговской области.

Финансирование работ по изготовлению и установке обоих мемориальных досок будет производиться за внебюджетные средства.

Новая улица

Кроме того, депутаты согласовали название перспективной части улицы Алексея Алехина от улицы Леона Поземского до улицы Технической. Она будет носить имя уроженца Пскова Михаила Банщикова.

Михаил Банщиков родился в городе Пскове 30 сентября 1877 года. В 1901 году окончил Военно-медицинскую академию со званием лекаря. B 1903 году был назначен на должность младшего врача бронепалубного крейсера 1-го ранга 1-й Тихоокеанской эскадры «Варяг». В самом начале Русско-японской войны 1904-1905 годов крейсер «Варяг» принял неравный бой у порта Чемульпо с кораблями японской эскадры. Весь экипаж крейсера проявил храбрость и самоотверженность во время боя, в том числе и лекарь Банщиков, который оказывал помощь раненым. Приказом от 23 февраля 1904 года младший лекарь Банщиков был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.

В 1939 году Михаил Банщиков стал отличником здравоохранения. С первых дней Великой Отечественной войны Михаил Банщиков работал главным врачом больницы имени И. Г. Коншина. Участник блокады Ленинграда. 15 февраля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР получил звание заслуженного врача РСФСР. 3 июня 1943 года награжден медалью «За оборону Ленинграда». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1944 года «...за самоотверженную работу и выдающиеся заслуги в деле охраны здоровья трудящихся города и бойцов Ленинградского фронта в период войны с немецко-фашистскими захватчиками...» награжден орденом Ленина.

Умер в 1945 году. Похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Сейчас улица, о которой шла речь, только проектируется и пока не имеет названия.

Сквер Дружбы

Затем депутатом предстояло согласовать название зеленой зоны возле дома №20 на улице Рокоссовского. С такой инициативой обратились к городским властям местные жители.

Как пояснил исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пскова Алексей Несмашный, первоначально жители предложили на выбор три названия - «Мира», «Дружбы» и «Надежды», но в итоге остановились на втором варианте.

«А с кем дружба?» - поинтересовался депутат Денис Иванов. 

«Между собой. Если есть размолвки, подъезжайте туда», - ответил глава Пскова Борис Елкин.

Сессия за 25 минут

В конце депутаты согласовали вопросы, которые ранее были рассмотрены на заседании комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности. Они касались внесения изменений в положение о приватизации муниципального имущества Пскова и утверждения условий этой приватизации, также депутаты внесли изменения в порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города.

«Сегодняшняя сессия была необходима, поскольку город должен жить и работать. Для этого потребовались некоторые изменения, который мы с вами должны были внести. Следующая сессия состоится уже в конце месяца, так что темпы работы будут нарастать. Будем двигаться вперед и развиваться. Спасибо, что вы все отреагировали правильно, качественно изучили документы в процессе подготовки — на комитетах», - обратился к коллегам Александр Гончаренко.

В завершение сессии слово взял глава Пскова Борис Елкин. Он захотел поздравить Ольгу Федорову с прошедшим днем рождения от администрации Пскова.

«Надо потянуть время, это и так рекордная сессия по длительности», - пошутил Борис Елкин.

Депутат Алеся Михачева в свою очередь обратила внимание коллег на то, что 29 августа свой день рождения отметил и сам председатель городской Думы Александр Гончаренко. Коллеги выразили ему поздравления.

Первая сессия городской Думы носила, скорее, чисто формальный характер. Дискуссий и обсуждений на заседаниях с каждым разом становится все меньше, а уровень единодушия в парламенте растет. Пожелаем депутатам продуктивной работы в новом сезоне, будем надеяться, что он еще запомнится яркими выступлениями и жаркими спорами. 

Ксения Иванова

Теги: #Гордума #псков #депутаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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