Общество

Каменщик и бухгалтер требуются «Псковским тепловым сетям»

Вакансии открыты на муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

Предприятию требуются:

слесарь по обслуживанию тепловых сетей

«Это тот самый супергерой в зелёной форме, с золотым барсом на спине, который следит за работой трасс отопления и горячего водоснабжения. Естественно, вас интересует вопрос заработной платы, она стартует от 46 тысяч рублей», - рассказали в ПТС.

каменщик

«Это ребята не только с золотым барсом, но и с золотыми руками, которые укладывают плитку, восстанавливают кладку и так далее. Заработная плата стартует от 50 тысяч рублей», - отметил работодатель.

жестянщик

«Это очень специфическая вакансия, представители этой профессии делают красоту из безликих листов жести, восстанавливают изоляцию, которую нарушают вандалы, и так далее. Здесь заработная плата стартует от 47 тысяч рублей», - рассказали на предприятии.

бухгалтер по учёту внебюджетных активов

«Впервые видим, что в славных рядах бухгалтерии кто-то требуется, но факт остаётся фактом. Там есть вакансия бухгалтера по учёту печенек, в смысле, внебюджетных активов. С подсчетом печенек всё понятно, а вот с внебюджетными активами – нет. Лучше уточнить у них, что они там учитывают, подсчитывают, но заработная плата начинается от 45 тысяч рублей, так что нужно нормально всё считать», - сыронизировали в ПТС.

инженер-геодезист

По договорённости график может быть плавающим. Заработная плата от 45 тысяч рублей.

Работодатель добавил, что сотрудникам выплачиваются премии, предлагается полный социальный пакет, есть отпускные, вся заработная плата белая и может увеличиваться, возможен карьерный рост.

Резюме можно присылать на электронную почту: kadr@pts.pskov.ru.