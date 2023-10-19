Общество

В Госдуму внесли проект о запрете любой рекламы энергетиков

Проект ЛДПР о запрете любой рекламы энергетиков внесен в Госдуму, сообщил депутат Ярослав Нилов.

«В Госдуму внесен законопроект депутатов фракции ЛДПР о запрете любой рекламы энергетиков», - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, энергетики – «опасное увлечение искусственной бодростью и бесконечным "зарядом" организма», пишет РИА Новости. Депутат ГД считает, что молодежь часто заблуждается «насчет неисчерпаемости подаренных природой собственных ресурсов» и не думает о рисках вредного воздействия энергетиков на свое здоровье.