В Госдуме предложили внести в закон понятие «интересов ребенка»

Понятие «интересов ребенка» на основе традиционных российских семейных ценностей необходимо внести в законодательство. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале.
«Опять про необходимость укрепления отцовского (оно же патриотическое) воспитания в России... Подготовили законодательную инициативу во исполнение указа президента. Необходимо внести в законодательство понятие "интересов ребенка" на основе традиционных российских семейных ценностей...» - отметил он.
«Доработаем законопроект и пойдем с ним в комитет по делам семьи», - добавил парламентарий.