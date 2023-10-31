Общество

Программу продвижения региональных брендов утвердили в Псковской области

Региональную программу Псковской области «Поддержка и продвижение региональных брендов» утвердили в области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов региона.

Срок реализации региональной программы - 2024-2026 годы. Ответственность за реализацию возлагают на комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

Финансирование региональной программы осуществляется в рамках государственной программы «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности». По замыслу программы, после ее реализации число региональных брендов увеличится на 25%, а узнаваемость региональных брендов станет лучше на 80%. Сейчас в Псковской области 40 брендов, к 2026 году их должно стать 50.

В рамках программы, в частности, будет создан и распространен печатный каталог брендов Псковской области, с представителями брендов будут записывать интервью, планируется проведение ежегодной ярмарки-выставки для представителей региональных брендов.

Добавим, ознакомиться с перечнем государственных программ Псковской области можно по ссылке.