Общество

Актриса из «Теории большого взрыва» исполнила роль в фильме, билеты на который разыгрывают в Пскове

Американская актриса Кейли Куоко, которая получила звезду №2532 на голливудской «Аллее славы» в октябре 2014 года, исполнила одну из главных ролей в фильме «Моя жена - киллер» (16+), билеты на предпоказ которого разыгрывает радио ENERGY в Пскове (105.3 FM).

Кадр из трейлера «Моя жена - киллер» / «КиноПоиск»

По сюжету фильма «Моя жена - киллер» (16+) размеренная жизнь обычной супружеской пары переворачивается с ног на голову, когда заботливый и любящий муж узнаёт, что его жена — первоклассная наёмница, на которую открыли охоту лучшие киллеры мира. Чтобы выжить, супругам предстоит заново познакомиться друг с другом и действовать сообща. Не такие ролевые игры они планировали на годовщину своего брака.

Розыгрыш билетов на предварительный показ проходит с 4 по 12 декабря по будням на волне 105.3 FM. Чтобы получить два билета, нужно слушать радио ENERGY, поймать в эфире ролик розыгрыша с номером телефона, дозвониться первым. Если вам удастся это сделать, два билета ваши.

Предпоказ фильма пройдет 13 декабря в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) в 19.00.

Слушайте Радио ENERGY в Пскове на волне 105.3 FM.