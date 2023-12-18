Общество

Великие Луки стали победителями Всероссийского конкурса «Города для детей 2023»

Великие Луки стали победителем Всероссийского конкурса «Города для детей 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

По решению организационного комитета конкурса город Великие Луки признан лидером в номинации «От сердца к сердцу» за оказание помощи и поддержки детям и семьям участников специальной военной операции, а также детям и семьям с детьми, проживающими на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Награждение победителей состоялось в Совете Федерации. Награду представителю города на Ловати вручила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова.

Отметим, Всероссийский конкурс «Города для детей» организован Советом Федерации, Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Ассоциацией малых и средних городов России. Целью программы является создание условий для формирования на территории муниципальных образований дружественной детям среды. В основные задачи проекта входят обеспечение доступности соцпомощи для детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также выявление и тиражирование лучших муниципальных практик в этой сфере.