Общество

Госдума запустит версию своего сайта на китайском языке

Официальный сайт Государственной Думы будет доступен на трех иностранных языках, сообщается в Telegram-канале ГД.

«Принято решение запустить версию официального сайта Государственной Думы на китайском языке. Отношения между нашими странами динамично развиваются, интерес к России в Китае огромный. К тому же на сегодняшний день именно китайский — самый распространенный по количеству носителей язык в мире», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С сентября 2018 года работает англоязычная версия сайта, а осенью 2023 года была запущена версия сайта Госдумы на испанском языке.