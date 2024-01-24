Общество

В Госдуме не поддержали сокращение рабочего дня в жару

Комитет Госдумы по труду на заседании в среду не рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о сокращении рабочего дня в жару.

В существующем законодательстве уже закреплены обязанности работодателя обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, пишет РИА Новости. Правительство и Минтруд данную инициативу не поддержали, отметила член комитета по труду Виктория Родина.

Законопроект внес вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Инициативой предлагалось дать право работнику сократить свой рабочий день, смену при температуре воздуха 28,5 градуса — на один час; при температуре воздуха от 28,6 градуса до 29 градусов — на два часа; при температуре воздуха от 29,1 градуса и выше — на четыре часа.