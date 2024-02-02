Общество

Минцифры планирует с этого года использовать ChatGPT на «Госуслугах»

Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать ChatGPT на «Госуслугах» для консультации пользователей, следует из заявления главы министерства Максута Шадаева, а также из его презентации, представленной на панельной сессии на форуме Digital Almaty 2024.

«Получение справочной информации о порядке и заказ госуслуг: с использованием встроенного промышленного ChatGPT, в 2024 году запуск в РФ», - указано в презентации.

«Государственные услуги будут оказываться онлайн. Это означает, что в момент обращения будет выдаваться результат. При этом мы считаем, что нужно развивать проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять ChatGPT, заполняя за человеком необходимые заявления», - прокомментировал Шадаев во время выступления на цифровом форуме Шанхайской организации сотрудничества (проходит в рамках Digital Almaty).

Кроме этого, согласно презентации министра, робот «Макс» - цифровой помощник на портале «Госуслуги» - уже обработал более 450 миллионов запросов на естественном языке в режиме диалога. А колл-центры, которые используют голосовых роботов, есть в половине федеральных и региональных ведомств, пишет РИА Новости.

Международный форум Digital Almaty 2024 проходит в Казахстане с 1 по 3 февраля под девизом «Индустрия Х: цифровая эволюция будущего». На форум приехали государственные деятели стран ШОС и ЕАЭС, ведущие эксперты и предприниматели. Цель мероприятия - обмен опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии.