Общество

Из-за «минирований» в Великих Луках за год возбудили 44 уголовных дела

Вопрос о деятельности ОМВД России по городу Великие Луки на территории муниципального образования «Город Великие Луки» за 12 месяцев 2023 года рассмотрели в ходе заседания Великолукской городской Думы 2 февраля. Доклад представил начальник отдела МВД России по городу Великие Луки Василий Фёдоров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

Василий Фёдоров отметил, что несение службы личным составом ОМВД России по городу Великие Луки осуществлялось в сложных условиях. Продолжались длительные откомандирования сотрудников отдела в Северо-Кавказский регион, наметилась тенденция к направлению сотрудников ОМВД в командировки во вновь образовавшиеся субъекты Российской Федерации: Донецкую и Луганскую Республики. Вместе с тем, принимаемые меры в целом позволили сохранить контроль над оперативной обстановкой на территории обслуживания.

Как подчеркнул Василий Фёдоров, личный состав городского отдела МВД РФ провел работу по выполнению задач, направленных на обеспечение в муниципальном образовании прежде всего личной безопасности граждан, их собственности и предупреждения преступности. Принимаемые меры позволили сохранить контроль над оперативной обстановкой на территории обслуживания.

Василий Фёдоров рассказал, что основным видом преступлений, совершаемых на территории города, являются кражи, а также иные имущественные преступления. По-прежнему отмечается рост мошенничеств и краж, совершенных дистанционным способом.

Наметилась устойчивая тенденция к снижению количества краж; значительно снизилось число грабежей; меньше совершено умышленных поджогов.

По итогам 2023 года на территории города произошло снижение числа зарегистрированных грабежей (с 34 до 27), в том числе на 45,5% (с 11 до 6) снизилось число квалифицированных грабежей. Не допущен рост умышленных поджогов. Актуальным стало преступление - сообщение о ложном факте минирования. За 12 месяцев 2023 года на территории города возбуждено 44 уголовных дела по данным фактам.

В целом, как отметил начальник отдела Министерства внутренних дел РФ, социально-криминологическая характеристика преступности по городу Великие Луки носит стабильный и контролируемый характер.

Завершая свое выступление, Василий Фёдоров выразил благодарность за понимание и содействие главе города Великие Луки, депутатам городской Думы. Высказываясь по сути доклада, депутаты отмечали, что несмотря на непростые условия службы, длительные командировки и сложную кадровую обстановку, личный состав ОМВД России по городу Великие Луки достойно несёт свою службу и выполняют поставленные задачи. Об этом, в частности, говорил Николай Андросович. Депутат Дмитрий Кислицин в своей речи особо отметил работу личного состава ОМВД в части недопущения хищений транспортных средств - в 2023 году на территории города Великие Луки не отмечено ни одного факта хищения автомобилей. Он поблагодарил сотрудников отдела МВД России по городу Великие Луки за добросовестное несение службы.