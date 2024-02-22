Общество

Владимир Воробьев о работе в штабе общественной поддержки и патриотическом воспитании

Гостем программы «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 22 февраля стал заместитель председателя Псковской городской Думы гвардии полковник в отставке Владимир Воробьев. Как в городской Думе обучали депутатов без опыта? Что депутаты считают главным итогом своей деятельности? Какие мероприятия парламентарии проводят в штабе общественной поддержки Псковской области? На эти и другие вопросы Владимир Воробьев ответил в беседе с ведущей Любовью Кузнецовой.

Обучение новичков в гордуме

- Владимир Николаевич, начнем с вашей работы в Псковской городской Думе. Вы — один из самых опытных парламентариев и по депутатской деятельности, и, конечно, по жизненному опыту. Как вы охарактеризуете минувший 2023 год с точки зрения работы депутатского корпуса — сессии, комитеты, депутатские выезды, обучение, приемы и множество мероприятий? Нельзя сказать, что депутаты находятся в стороне от городской жизни?

- После выборов в Псковскую городскую Думу 7-го созыва очень много пришло интересных депутатов. Все они достаточно хорошо образованы для нашего времени. Ну а половину депутатского корпуса Думы составили вновь избранные депутаты, поэтому председатель Псковской городской Думы главные усилия сосредоточил на том, чтобы подготовить особенно молодежь, которая пришла впервые в Думу, по своим направлениям, по работе в качестве депутата Псковской городской Думы. Для этого было спланировано и проведено очень много занятий, чтобы как можно быстрее депутаты в полном объеме приступили к исполнению своих депутатских полномочий.

- Это то самое депутатское обучение?

- Да, это то самое депутатское обучение, без которого просто не обойтись. Были проведены занятия по всем направлениям — и по ТОСам, как их правильно организовать. Кстати, сейчас у нас в городе их уже 36.

- Заметный рост как раз случился за последнее время.

- Рост у нас стабильный в этом вопросе. Также мы рассказали и показали депутатам, как нужно проводить встречи в округах. Рассказали методику проведения, кто должен привлекаться, как это все документально оформить, куда это все подать, от кого получить конечный результат.

- А вам, депутату с опытом, вашим коллегам, допустим, Любови Алексеевне Николаевой, Ольге Александровне Федоровой, Константину Васильевичу Болотину, Григорию Ивановичу Стороненкову, которые многие годы уже депутаты, это было полезно?

- Да, но они все равно привлекались. Их никто, как говорится, не заставлял посещать эти занятия, но они в этих занятиях тоже играли определенную роль. И на их опыт, на их практику опиралась молодежь. Молодежь подходила с вопросами, спрашивали, как организовать тот или иной вопрос. И это в конечном итоге принесло положительный результат в целом для Псковской городской Думы.

Мы очень часто выезжали на объекты экономики с депутатами, знакомились с производством. Часто, например, бывали на «Горводоканале». Нам Константин Васильевич Болотин рассказал, как происходит очистка сточных вод, как подается вода в систему водоснабжения города. Был построен новый комплекс, и мы на этом комплексе ознакомились и даже попробовали качество подземной воды с больших глубин. Это было все интересно. Также мы посетили «Псковские тепловые сети». Нам также директор рассказал, как происходит подача тепла в городе, всю эту механику рассказал. Депутат должен знать все эти процессы. Также очень много было уделено времени вывозу бытовых отходов.

Я уже не говорю о том, что у нас регулярно проходят сессии, профильные комитеты, межведомственные комиссии, депутатские часы и так далее. Всю эту депутатскую деятельность мы не оцениваем по количеству проведенных сессий, профильных комитетов. Для нас самый главный результат — это внесение предложений, чтобы эти предложения оформлялись, поддерживались бюджетом и приносили пользу городу и жителям. Вот это наше главное достижение как депутатов.

Депутаты в штабе общественной поддержки

- Депутатский корпус, действительно, работает не от сессии до сессии. Вы участвуете и в различных общественно-политических процессах. Разумеется, сейчас вы и ваши коллеги принимаете участие во всевозможных мероприятиях, которые проходят в штабе общественной поддержки Псковской области. Расскажите об этом. Только вами на данный момент проведено два мероприятия. Насколько для вас важно принимать участие в этих мероприятиях?

- Не секрет, что в январе этого года был организован штаб общественной поддержки. Его открыли губернатор нашей области Михаил Юрьевич Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Алексеевич Котов и депутат Государственной Думы Александр Николаевич Козловский. Это общественная площадка, она предназначена для неравнодушных людей, которые приходят со своими предложениями, со своими взглядами. Много людей приходят со своими нуждами, по каким-то вопросам.

Хочу сказать, что эта новая общественная площадка призвана объединить людей самых разных сфер и интересов, представителей общественных организаций и бизнес-сообщества, молодежь, граждан пожилого возраста, волонтеров. На площадке штаба проводятся мероприятия самых различных тематик и форумов, семинары, круглые столы, обучающие курсы, прямые эфиры, деловые встречи, встречи с известными спикерами и экспертами по разным направлениям, выставки, приемы граждан.

Одно из самых главных направлений штаба — это помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Специалисты главного управления МЧС России по Псковской области провели занятие и рассказали про пожарную безопасность, продемонстрировали всю технику, которая у них имеется на вооружении. И также аварийно-спасательная служба области, потому что она очень часто выезжает на всевозможные чрезвычайные ситуации и обеспечивает помощь и спасение людей в самых разных ситуациях, вплоть до того, что даже приезжает на объекты экономики, которые связаны с использованием аммиака, хлора. То есть они могут работать в агрессивной среде. И рассказали, и показали, какие у них имеются средства и оборудование для работы в таких условиях.

Это общественная площадка, она до сих пор продолжает свою работу. Люди идут. И это, я бы сказал, очень даже знаковое событие для нашего города.

Патриотическое воспитание

- Владимир Николаевич, к тем темам, с которыми вы работали в рамках штаба общественной поддержки. Насколько я понимаю, одна тема — это как раз военно-патриотическое воспитание, очередная годовщина завершения Сталинградской битвы.

- Да.

- Насколько важно это направление?

- Мы всегда следим и отмечаем. Для нас очень важно сохранить в памяти те знаковые события, которые произошли в нашей истории. Конечно, Сталинградская битва — это день воинской славы России. В этом году мы отметили 81-ю годовщину с того дня, когда завершилась Сталинградская битва. В штабе общественной поддержки собрались студенты, взрослые жители города Пскова. И меня Александр Георгиевич Гончаренко (председатель городской Думы — ред.) попросил рассказать о Сталинградской битве. Я с удовольствием это воспринял и студентам рассказал об этом знаменательном событии нашей истории. Эта битва принесла нашей советской армии большой успех. Это было начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Конечно, эта битва была очень продолжительной, и география ее очень обширная. С обеих сторон погибло где-то до полутора миллионов солдат и офицеров. Но наше военное искусство оказалось намного выше, чем военное искусство вермахта. И мы эту битву выиграли. И об этом молодежь должна знать.

- Владимир Николаевич, надо отдать должное вам и вашим коллегам, вы всегда стоите на страже истории нашего государства, проводите всевозможные возложения вместе с различными общественными, в том числе ветеранскими и молодежными патриотическими организациями. Насколько эта работа актуальна и важна для сегодняшнего и для завтрашнего дня страны?

- Мы помним все наши победы, помним и свято чтим каждую дату и каждое имя, начиная от Александра Невского и до наших дней. На всех знаковых мероприятиях, знаковых днях нашей истории мы всегда проводим митинги у Вечного огня. На эти митинги приходят дети, приходят студенты, волонтеры, неравнодушные жители нашего города. Мы возлагаем цветы, а ветераны и депутаты Псковской городской Думы всегда идут в школы к детям и рассказывают об этих событиях. Мы должны знать свою историю, помнить ее. Если мы забудем, это просто перейдет в беспамятство. И мы все делаем для того, чтобы эту историю не переписали, чтобы наша молодежь знала, какие большие события произошли и сколько было вложено сил, здоровья и жертв в годы Великой Отечественной войны — как на фронте, так и в тылу.

Молодежь и патриотизм

- Владимир Николаевич, про молодежь. Думаю, вы мудрее меня и прекрасно сами понимаете, что молодые люди — не плохие и не хорошие, они как чистый лист бумаги. И куда мы их подтолкнем — к плохому или к хорошему, к патриотизму или без него, к памяти предыдущих поколений нашей воинской истории или беспамятству - туда и пойдет наша молодежь. Согласитесь, многое ведь зависит от старшего поколения? В плане молодежных общественных организаций, мне кажется, Пскову повезло, потому что у нас есть мощнейшая организация — центр «Патриот». У нас довольно неплохо показывают себя юнармейцы, «Движение первых» — этих ребят можно увидеть практически на всех патриотических мероприятиях. Какую роль играют, на ваш взгляд, сегодня именно молодежные патриотические организации? Мы должны понимать, что, допустим, ребята от центра «Патриот» не просто стоят в карауле на очередном мероприятии или возложении, проводится гораздо более глубокая работа их педагогами, их наставниками, их воспитателями. И при вашей, конечно, помощи тоже.

- Все эти молодежные организации — юнармейцы, «Движение первых» — объединены устремлением знать свою историю, принимать активное участие во всех мероприятиях. Конечно, кроме этих центров, я бы сказал, у нас еще есть военно-учебный центр ПсковГУ, который был организован на базе российских университетов. Получить высшее образование одновременно с военной специальностью теперь можно и в нашем Псковском государственном университете. Здесь готовят солдат и сержантов запаса для воздушно-десантных войск. Наш вуз — единственный в России, где растят специалистов для этого рода войск. Педагоги там все — кадровые офицеры и специалисты с дипломами Псковского государственного университета. Таким образом, студенты имеют возможность, помимо получения гражданской специальности, без отрыва от основных своих занятий приобрести одну из воинских специальностей, которая обязательно им пригодится в жизни.

Свой выбор студенты делают добровольно. Никто их не принуждает и не заставляет. Они приходят в этот центр самостоятельно. Занятия в центре проходят один раз в неделю, а учебная база используется на базе нашей 76-й воздушно-десантной дивизии. В программе этого учебного центра — занятия по технической подготовке, в том числе по вооружению боевой машины десанта. Изучают стрелковое оружие, ручные осколочные гранаты и многое другое.

В конце обучения ребят ждут военные сборы на базе одной из воинских частей. Срок обучения для старших стрелков в должности рядового — полтора года, а для сержантов, командиров отделений — два года. Есть такое мнение, что в перспективе в этом учебном центре будут готовить и офицеров. Псковский военно-учебный центр дает возможность стать военнослужащим запаса, не проходя военную службу в частях, а при окончании вуза можно заключить контракт, получить воинскую специальность. Многие выпускники изъявляют желание стать военными и стремятся закончить высшие военные учебные заведения. Это новшество очень полезно для такой формы обучения.

Также у нас есть центр «Воин». Инструкторы центра посещают колледжи и техникумы, общаются с учениками, приглашают их для обучения к себе. Ребята занимаются тактической подготовкой, физической подготовкой три раза в неделю. В основном занятия проходят в поле. Миссия центра «Воин» — создать условия для воспитания человека, патриота нового поколения, который любит свою родину, берет ответственность за себя, за своих близких, за свою страну. Навыки, которые здесь можно получить, могут пригодиться в любой жизненной ситуации.

В центре «Воин» не раз побывал губернатор нашей области Михаил Юрьевич Ведерников. Также этот центр посетил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Псковской области Алексей Васильевич Наумец. Он побывал на занятиях. Человек командовал нашей дивизией в прошлом, имеет большой боевой опыт в зоне специальной военной операции. Он подсказал кое-какие вопросы, на что обратить внимание.

Этот центр — и один, и второй — это, можно сказать, самые настоящие центры патриотического воспитания нашей молодежи.

Поддержка ветеранов СВО

- Хорошо, раз вы завели тему про специальную военную операцию, я ее подхвачу. Тем более, что 24 февраля этого года исполнится уже два года с момента начала СВО. Есть фронт там, а есть фронт здесь, внутренний. И он, на мой взгляд, не менее важный. Это фронт, который занимается не боевыми задачами, но они не менее важны. Собирается гуманитарная помощь, оказывается помощь ветеранам и участникам специальной военной операции. Как осуществляется взаимодействие с семьями мобилизованных? Какие организации проводят эту важную работу? Мы часто слышим про филиал фонда «Защитники Отечества». Это как бы флагман всего этого движения, официальная организация, которая работает с ветеранами специальной военной операции и их семьями. Но ведь не только фонд «Защитники Отечества» работает, работают и многие другие общественники.

- Уже приближается вторая годовщина проведения специальной военной операции. В последнее время у нас наметились очень хорошие показатели. Наши солдаты и офицеры, проявляя мужество, продвигаются вперед и наносят поражение националистам, которые в 2014-м году совершили государственный переворот, отстранили Януковича, законно избранного президента, от власти. Донбасс и Луганск не приняли этот государственный переворот, и тогда киевский режим решил их силовым методом подчинить. Но им это не удалось. И вот в течение уже 10 лет эти две республики испытывают самый настоящий геноцид со стороны киевского режима.

В нашей стране специальной военной операции уделяется самое пристальное внимание. И государство, и люди, и общественные организации, и предприятия — все поддерживают наших воинов и по возможности помогают всем необходимым, что нужно для боя и для жизни. В штабе общественной поддержки мы также приглашаем представителей Народного фронта, участников специальной военной операции. На этой площадке также оказываем помощь нашим солдатам и офицерам в зоне специальной военной операции. У нас также есть ресурсный центр поддержки добровольчества, который курирует депутат Псковской городской Думы Алеся Михайловна Михачева. Она очень активный человек, очень много делает для того, чтобы помогать нашим воинам. Систематически отправляется в зону специальной военной операции вся необходимая помощь. И люди наши постоянно несут и привозят всякое, начиная от продуктов питания, заканчивая предметами одежды, обуви, медицинскими средствами. И это все систематизируется, собирается в определенном месте и организовано отправляется в зону специальной военной операции. Я скажу, что в этом вопросе у нас проблем нет. Люди понимают, что это вынужденная мера.

Беседовала Любовь Кузнецова

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