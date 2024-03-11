Общество

Первых проснувшихся насекомых показали в Полистовском заповеднике

Полевые заметки о жизни ксилофагов в Полистовском заповеднике представил научный сотрудник Владимир Галапов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

«Очень ранняя весна с поистине апрельской погодой радует глаз и способствует быстрому оживлению природы. Призывные крики чаек, стаи пролетающих лебедей, журчание полноводных ручейков и уже почти бесснежные леса. Просыпаются проспавшие зиму медведи и барсуки, активизируются забытые за зиму насекомые. Они также реагируют на солнце и тепло. Одна из ранневесенних находок - чернопятнистый рагий», - рассказали в заповеднике.

Как утончил специалист, Рагий – довольно крупный жук из семейства усачей, с красивым черно-золотыми пятнами по надкрыльям. Под корой упавших дубов много таких колыбелек.

«Жуки при вытаскивании из колыбельки активно и даже быстро для медлительных усачей передвигаются. После мартовских заморозков эти насекомые питаются корой, молодыми листьями, древесиной, что, несомненно, ведет к ослаблению и гибели дерева. Летом под корой лиственных пород появляется новое поколение ксилофага, и жизненный цикл повторяется», - уточнили в заповеднике.