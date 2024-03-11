Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Капремонт школ в Пскове и сезон ЕГЭ – как это будет?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня у нас тема, связанная с образованием. В этом сезоне две большие школы Пскова - №№ 23 и 2 - ждет капитальный ремонт. Учебные учреждения крупные, материально-техническая база, безусловно, требует капремонта. С этим никто не спорит и противиться не собирается. Другой вопрос – как будут организованы ремонты с точки зрения учебного процесса: в летний период – нет вопросов, но справятся ли строители за три месяца? А если нет, то куда пойдут дети и учителя? Как будет организован контроль за подрядчиками?

Есть у нас еще одна немаловажная тема для обсуждения – ЕГЭ: старшеклассникам осталось проучиться последнюю четверть и пора будет проходить государственную итоговую аттестацию. Как все будет организовано? Российские новшества коснутся и Пскова? Эти и многие другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудит с сегодняшним экспертом - начальником управления образования администрации города Пскова Геннадием Иойлевым.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.