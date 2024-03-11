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Детский технопарк «Кванториум» в Великих Луках возглавит Артём Баринов

Главный специалист отдела по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки Артём Баринов покинул свой пост. С 13 марта он приступит к обязанностям руководителя детского технопарка «Кванториум» в Великих Луках. Об этом Артём Баринов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Это была не шутка, сегодня мой последний рабочий день в управлении образования администрации города Великие Луки. Это были прекрасные 6 лет. Благодарю коллег и руководителей за колоссальный опыт работы, - написал Артём Баринов. - Все проекты, а также моя "Юнармия", пока остаются за мной. Надеюсь у меня хватит на все сил и энергии».

Фото: Артём Баринов / «ВКонтакте»

Он отметил, что детский технопарк «Кванториум» расположен всего на четыре этажа ниже его предыдущего места работы.

«С завтрашнего дня я приступаю к обязанностям руководителя данного учреждения. Надеюсь на поддержку новых коллег, уверен, что впереди нас ждет много новых побед и открытий», - подчеркнул Артём Баринов.

Напомним, также Артём Баринов является председателем Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, выборы состоялись в феврале.

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Добавим, ранее «Кванториумом» в Великих Луках руководил Дмитрий Кривогузов. Сейчас «Кванториум» южной столицы региона курирует Ольга Сергеева, одновременно руководящая учреждением дополнительного образования Псковской области «Лидер» в Пскове. В конце 2023 года Ольга Сергеева покинула пост председателя комитета культуры города Великие Луки.