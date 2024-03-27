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Общество

Более 150 детей с инвалидностью обеспечили средствами реабилитации в Псковской области

27.03.2024 18:45|ПсковКомментариев: 0

Отделение Социального фонда России по Псковской области с января этого года обеспечило техническими средствами реабилитации (ТСР) 170 детей с инвалидностью. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда, семьям выдано 26 102 изделия на общую сумму 12 миллионов рублей.

Благодаря Фонду необходимые для реабилитации изделия и устройства в регионе получают порядка 600 детей каждый год. Так, в 2023 году ими обеспечили 595 детей, в 2022 – 596, в 2021 – 667, в 2020 – 711.

«Забота о детях с особенными потребностями входит в число важнейших задач государства. Социальный фонд им бесплатно предоставляет ТСР, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации. Это могут быть самые разные приспособления, облегчающие повседневную жизнь: коляски, протезы, трости и костыли, специальная одежда, обувь и белье, приспособления для одевания и захвата предметов, устройства для чтения, слуховые и голосообразующие аппараты, телевизоры с телетекстом и телефоны с функцией видеосвязи», - отметила управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Получить ТСР можно одним из трех способов: в натуральной форме (подать заявку в отделение фонда и дождаться нужного изделия), оформить электронный сертификат и оплатить им выбранное средство реабилитации, а также купить самостоятельно, а потом получить от Соцфонда компенсацию, затраченных средств.

Семьи, у которых есть сертификат на материнский капитал, могут использовать его для социальной адаптации и реабилитации детей с инвалидностью. Это помогает родителям компенсировать расходы на специализированные товары, включая функциональные кресла, подъемники, кровати с регулировкой, компьютеры, тактильные дисплеи и многое другое.

Теги: #Социальный фонд России
Источник: Псковская Лента Новостей
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