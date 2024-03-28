Общество

УМВД привлекает Псковскую епархию к борьбе с киберпреступностью

УМВД России по Псковской области привлекает Псковскую епархию к борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников в своем отчете перед областным Собранием депутатов на сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В условиях вала мошенничества в интернете мы начали сотрудничество с Псковской епархией. Чтобы священники на проповедях говорили о способах и методах совершения IT-преступлений. Потому что не все телевизор смотрят», - рассказал Алексей Овсянников.

По его словам, рост преступности в Псковской области в 2023 году произошёл в основном за счет дистанционного мошенничества, более 30% преступлений совершены с использованием IT-технологий.

Как отметил Алексей Овсянников, значительная волна звонков поступает с территории Украины.