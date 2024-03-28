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Общество

Александр Котов о нарастающей киберугрозе и поддержке будущих педагогов

28.03.2024 15:41|ПсковКомментариев: 0

Очередная 31-я сессия Псковского областного Собрания депутатов состоялась сегодня, 28 марта. Парламентарии приняли отчеты о деятельности регионального УМВД и Счетной палаты Псковской области за 2023 год, установили в регионе новую памятную дату, увеличили стипендии студентам, которые обучаются по целевым направлениям на педагогических специальностях, и рассмотрели ряд других актуальных вопросов. Подробнее о принятых на сессии решениях в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель областного Собрания Александр Котов.

 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

- Александр Алексеевич, начальник псковского управления МВД России Алексей Овсянников сегодня представил отчет о работе полиции в регионе за 2023 год, ответил на вопросы депутатов. Удовлетворен ли депутатский корпус работой УМВД? На какие моменты полицейским стоит заострить внимание?

- Надо сказать, что по всем основным показателям, по которым оценивают работу наших полицейских, управление Министерства внутренних дел России по Псковской области справляется вполне успешно.

Что можно выделить? В докладе начальника управления прозвучала цифра о том, что практически треть всех зарегистрированных преступлений на территории региона — это преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий. Если говорить проще, это телефонные мошенники. И с каждым годом количество таких преступлений растет, несмотря на то, что, вроде бы, уже информации достаточно по этому поводу, и людей предупреждают, чтобы аккуратно вели себя в разговорах по телефону, не поддавались на эти мошеннические провокации. Тем не менее, сегодня это реальная проблема, которая беспокоит и наше управление внутренних дел по Псковской области, и депутатов, конечно, и губернатор часто заостряет внимание на этой проблеме. То есть это то, над чем нужно всем вместе работать, потому что рассчитывать на то, что все решит полиция, было бы наивно. Наверное, мы в ближайшее время подумаем, что следует предпринять, чтобы количество таких преступлений сокращалось, а все мошенники были выявлены и понесли заслуженное наказание.

Цифры, которые характеризуют деятельность полиции, всегда даются в сравнении с прошлым годом. Понятно, что нужен специальный анализ от людей, которые профессионально этим занимаются, чтобы оценить их работу, но, с точки зрения граждан, главная оценка, на мой взгляд, - это безопасность в общественных местах, при проведении массовых мероприятий, что сейчас особенно актуально. И вот с этой задачей полицейские справляются. В Псковской области жить безопасно, люди себя чувствуют уверенно, и там, где возникают преступные посягательства на безопасность наших граждан, реакция полиции всегда незамедлительная. В большинстве случаев такие преступники выявляются, они несут наказание по закону.

- Счетная палата Псковской области указала, что в муниципальных образованиях «очень много нарушений» в бухгалтерском учете и отчетности. Вызывает ли этот факт беспокойство у депутатского корпуса? И каким образом можно выправить ситуацию?

- Безусловно, вызывает беспокойство. Это связано с недостаточной квалификацией работников, которые ведут бухгалтерский учет. Собственно, это отражает проблему кадров. Она у нас в регионе стоит очень остро, тем более на селе. Я думаю, следует внимательно отнестись к повышению квалификации существующих работников и, соответственно, повышению квалификации тех, кто вновь устраивается на работу с целью ведения бухгалтерского учета в органы местного самоуправления. Депутаты по своим округам тоже должны обратить внимание. Я думаю, общими усилиями мы потихонечку ситуацию выправим.

- На комитетах вчера обсуждали, что муниципальные округа, которые стали появляться в Псковской области с 2023 года, передают Счетной палате Псковской области полномочия по финансовому контролю. Как вам кажется, это благотворно повлияет на ситуацию с нарушениями?

- Муниципальные округа бухгалтерский учет ведут сами, но счетной палате передают полномочия по финансовому контролю. У них должны быть свои муниципальные контрольно-счетные органы, но чтобы их отдельно не содержать у себя, они заключают соответствующие соглашения, и эти полномочия передают счетной палате. Это на ситуацию повлияет в том плане, что контроль будет более квалифицированный.

Стоит отметить, что ошибки, которые Счетная палата Псковской области выявляет при проведении своих проверок, способствуют исправлению ситуации. Люди начинают понимать, где они ошибаются и каким образом эти ошибки можно исправить.

- Сегодня региональный парламент поддержал законодательную федеральную инициативу, предусматривающую правовую возможность сокращения сроков и стоимости проведения газификации. В случае ее принятия, это позволит ускорить темпы догазификации в регионе?

- Позволит. Чем быстрее будет готовиться проектная документация на газификацию, тем быстрее могут быть осуществлены эти работы. Не скажу, что это определяющий фактор, но это, в том числе, будет способствовать сокращению сроков.

- Также депутаты поддержали губернаторский законопроект о повышении стипендий студентам – будущим педагогам. Такой шаг позволит закрепить их в нашем регионе, внесет свой вклад в борьбу с дефицитом педагогических кадров?

- Да, я считаю, что губернатор своевременно с такой инициативой выступил. Безусловно, мы его полностью поддерживаем в этом плане. Хочу отметить работу губернатора и правительства по закреплению кадров. Мы стараемся использовать любую возможность, которая у нас есть, чтобы создать благоприятные условия для обучения и подготовки специалистов. Учитывая, что у нас кадровая ситуация, как и во многих других регионах, очень сложная. Мы располагаем не сильно большими финансами, но, тем не менее, даже в этих условиях готовы найти источник, чтобы поддержать молодых людей, которые целевым образом обучаются в колледжах и учреждениях высшего учебного образования, чтобы им было комфортно обучаться, и чтобы потом они возвращались и работали в наших образовательных организациях.

Беседовала Ксения Иванова

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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