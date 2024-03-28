Общество

Стипендии студентам-целевикам на педагогических направлениях увеличат в Псковской области

Размер стипендий студентам, заключившим договор о целевом обучении на педагогических направлениях Псковского государственного университета и Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, увеличат в Псковской области. Соответствующий законопроект депутаты Псковского областного Собрания поддержали на очередной 31-й сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В рамках проведения Года педагога и наставника в 2023 году в Псковской области установили стипендии губернатора студентам-целевикам, которые обучаются по направлению «Образование и педагогические науки» и останутся работать в учебных заведениях региона.

Как ранее отмечал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, эта мера показала себя эффективно, количество заключаемых целевых договоров начало расти.

Теперь размер стипендий губернатора увеличат и будут выплачивать стипендии в размере 4500 рублей в месяц студентам профессиональных образовательных организаций и стипендии в размере 7500 рублей в месяц студентам вузов.

Повышение размера стипендий привлечет в сферу образования новые педагогические кадры, повысит интерес к профессиональному образованию, будет способствовать снижению дефицита квалифицированных кадров в образовательных организациях Псковской области, а также повысит социальную защищенность и доход студентов, тем самым повысит заинтересованность в получении педагогической специальности, считают авторы инициативы.