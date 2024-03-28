Общество

Счетная палата Псковской области за год зафиксировала почти 500 нарушений

Отчет о работе Счетной палаты Псковской области за 2023 год приняли депутаты Псковского областного Собрания на очередной 31-й сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Председатель региональной Счетной палаты Марина Хохлова рассказала, что в 2023 году Счетная палата Псковской области провела 137 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 59 контрольных мероприятий на 111 объектах и 78 экспертно-аналитических мероприятий на 81 объекте. В результате удалось выявить 468 нарушений.

Из числа нарушений 82,7% составляют нарушения в ведении бухгалтерского учета, недостоверной бюджетной, бухгалтерской, финансовой отчетности. Нарушения при осуществлении государственных и муниципальных закупок составили 7,9% в общей сумме нарушений. Нарушения при формировании исполнении бюджета – 5,5%. Нецелевое использование бюджетных средств - 2,3%. Неэффективное использование средств бюджета – 1,6%.

Счетная палата Псковской области обеспечила исчерпывающие меры по устранению нарушений законодательства, подчеркнула Марина Хохлова. В адрес руководителей объектов контроля направили 65 представлений, три предписания, выработано 447 предложений и рекомендаций, по результатам которых удалось устранить 56% выявленных нарушений.

В 2023 году к 38 должностным лицам проверенных организаций применили меры дисциплинарного характера, 14 должностных лиц к дисциплинарной ответственности не привлекали в связи с увольнением и расторжением контрактов.

Счетная палата Псковской области в 2023 году возбудила 11 дел по административным правонарушениям. По результатам их рассмотрения семь должностных лиц привлекли к ответственности, в отношении трех должностных лиц решение приняли в 2024 году.

В правоохранительные и контрольные органы сотрудники счетной палаты направили 16 материалов, в итоге возбудили 10 дел об административных правонарушениях, привлекли к ответственности четыре должностных лица, в отношении шести должностных лиц решение не принято.

Депутаты приняли отчет к сведению.