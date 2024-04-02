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Общество

Приём заявлений от выдвиженцев в новый состав Общественной палаты завершило областное Собрание

01.04.2024 14:52|ПсковКомментариев: 0

11 региональных общественных организаций предложили своих выдвиженцев для избрания в очередной состав Общественной палаты Псковской области. Приём заявок от претендентов в течение месяца проходил в областном Собрании депутатов. Парламенту предстоит тайным голосованием избрать семерых членов палаты – треть от общего состава, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Псковская областная военно-патриотическая общественная организация «След "Пантеры"» выдвинула руководителя народного ансамбля «Сказ» Константина Абабкова. Общественная организация «Чудской проект» рекомендует для включения в палату своего многолетнего руководителя Ольгу Василенко. Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» предлагает кандидатуру Миланы Илларионовой – студентка-медик входит в Молодёжный парламент при Госдуме и имеет звание «Заслуженный доброволец Псковской области». Директора Псковского государственного архива Наталью Исакову выдвинул областной Совет ветеранов. Псковское отделение «Российского Красного Креста» представило в региональный парламент пакет документов о выдвижении в состав Общественной палаты доцента ПсковГУ Надежды Лищенко. Союз собственников недвижимости Псковской области предлагает кандидатуру исполнительного директора «Газстройкомплеккт» Алексея Кириллова. Союз возрождения Псковского края ходатайствует о включении в Общественную палату директора Великолукской детско-юношеской спортивной школы №1 «Атлетика» Алексея Максимова. Региональное отделение «Боевое братство» предложило кандидатуру Владимира Матрунича – начальника великолукского ДОСААФ. АНО «Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет» выдвинуло Олесю Назарой, возглавляющую эту организацию. Региональное молодёжное общественное движение «Союз студенческих отрядов» предлагает для включения в Общественную палату сотрудника ПсковГУ Аллу Сердцеву, а общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты» – директора псковской школы №47 Ивана Шагина.

Тайное голосование за кандидатуры из списка претендентов состоится на апрельской сессии областного Собрания депутатов. Полномочия нового состава Общественной палаты должны начаться 10 июня 2024 года.

Напомним, обновлённая  Общественная палата будет состоять не из 36, как в действующем составе, а из 21 члена. Инициатором сокращения количественного состава выступили сами общественники для повышения эффективности работы палаты. Принцип формирования Общественной палаты остался неизменным. Треть членов тайным голосованием избирают депутаты по представлению региональных общественных организаций, треть состава утверждает губернатор, и ещё треть сформируют сами члены Общественной палаты из числа кандидатов, предложенных местными общественными объединениями.

Теги: #псковское областное собрание #Общественная палата Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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