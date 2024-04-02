Общество

Псковский музей присоединился к акции «Зажги синим»

Псковский музей-заповедник присоединился ко Всемирной акции «Зажги синим» во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма 2 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В этот день сотрудники Детского музейного центра проведут образовательные программы в Поганкиных палатах для родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра.

В Картинной галерее пройдет музейное занятие «Путешествие в мир прекрасного» для воспитанников производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. В.П. Шмитца.

А сотрудники и посетители музея примут участие в фото-флешмобе с синими шарами. Флешмоб пройдет около главного здания музея (улица Некрасова, 7).

С 2008 года по инициативе фонда Autism Speaks ежегодно по всему миру проходит акция «Зажги синим» (Light It Up Blue) в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также для привлечения внимания политиков и простых граждан к проблемам аутизма.

Синий – официальный цвет организации. В этот день в странах, присоединившихся к акции, здания подсвечивают синими прожекторами.

В России акция проводится с 2013 года, первым городом-участником стала Москва. В этом году Псковский музей-заповедник впервые принимает участие в акции «Зажги синим».