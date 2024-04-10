Общество

Дмитрий Месхиев: Вот такая помойка в Изборске!

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев обратил внимание общественности на вопиющее состояние территории возле Изборской крепости. Он прислал в редакцию ПЛН видео, на котором видно, как замусорено поле возле контейнеров недалеко от Изборской крепости.

Дмитрий Месхиев напомнил, что Изборск - один из туристических центров Псковской области, а Изборско-Мальская долина имеет статус особо охраняемой природной территории.

«А здесь гостей встречает вот такая помойка!» - возмутился он.

Редакция Псковской Ленты Новостей ожидает комментария от руководства Печорского муниципального округа, также мы направим данную информацию в филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).