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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Григорием Стороненковым

18.04.2024 12:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковской городской Думы по 12-му одномандатному избирательному округу, председатель комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Григорий Стороненков.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним широкий круг вопросов, связанных с его депутатской деятельностью. Как решить проблему переполненности школы №3? Когда в микрорайоне появится кабинет педиатра? О чем просят депутата псковичи на личных встречах? Доволен ли Григорий Стороненков результатом работы созданных в округе ТОСов?

Об этом и многом другом — в эфире. 

Трансляция завершена 

Пресс-портрет
Стороненков Григорий Иванович ​​​​​​​Депутат Псковской городской Думы по округу №12, гендиректор группы предприятий ООО «Псковтехгаз»
Теги: #гайд-парк
Источник: Псковская Лента Новостей
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